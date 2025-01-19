Під час знайомства хоч-не-хоч люди найперше звертають увагу на риси обличчя чи особливі зовнішні ознаки. Так багато українців отримали свої прізвища. Про це пише 24 Канал з посиланням на книжку "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Які прізвища давали красеням та неохайним людям

Ті люди, які подобалися та складали про себе хороше враження, отримували прізвища Гожий, Принадний, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик.

Прізвища Мальований і Красота можна було отримати з двох причин – або ви справжній красунчик, або ж про вашу вроду лише іронізують.

Ті люди, які любили стильно вдягатися й часто слідкували за своєю зовнішністю, могли отримати прізвища Дженджера, Чепурний, Модний і Галянт.

Однак прізвища отримали й у випадку, коли людина запам'яталась незугарним зовнішнім виглядом чи неохайністю. Про це свідчать прізвища Бридун, Лиховид, Пашкуда, Грязний, Зальопаний, Нечистяк.

Прізвища за рисами обличчя

Кожна людина має щось особливе у своїй зовнішності. У когось це ластовиння чи давні шрами, у чоловіків – пишні бороди чи вуса. За такими рисами теж утворювалися прізвища.

Якщо хтось носить такі прізвища як Дзюба, Дзюбій, Рябий, Рябчук, значить їхні предки могли мати ластовиння.

Бородай, Бородайко, Бородач, Бородій, Майборода – чоловіки з цим прізвищем могли похвалитися своїми бородами, а от предки носіїв таких прізвищ як Безус, Вус, Вусатий, Кривоус, Крутоус, Сторчоус, Триус, Прудивус, Біловус, Чорноус, Мокроус, Замниус мали пишні вуса.

Отримати прізвище можна було й через відсутність бороди – Голобородько та Безбородько.

За чорні брови, які впадали в очі, людей називали Чорнобров, Чорнобривий, Чорнобривець.