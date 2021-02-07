Повністю одужав, – лікар Байдена розповів, як почувається президент після травми ноги

7 лютого 2021 , 23:25
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повністю одужав після травми ноги. Про це повідомив його особистий лікар Кевін О’Коннор.

Джерело:

CNN

Очільник Білого дому травмувався у листопаді. Тоді він грався з власним собакою.

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Переломи Байдена зажили

Лікар сьогодні, 7 лютого, отримав чергові рентгенівські знімки ноги президента.

Обидва невеликі переломи повністю зажили,
– сказав Кевін О'Коннор.

У попередній заяві медик зазначив, що здоров'я Байдена покращилось, як очікувалося, і він дотримується суворого режиму фізичної терапії.

Нагадаємо! Разом із Джо Байденом у Білий дім переїхали двоє його улюбленців – вівчарки Чемп та Мейджор. У чотирилапих улюбленців Байдена вже є власні сторінки у соцмережах і десятки тисяч шанувальників.

Очільник США відновив багатолітню традицію мати у Білому домі домашнього улюбленця, яка зникла за правління Трампа. Він був першим президентом за понад 100 років, в якого не було домашніх тварин.

Надалі Байдену регулярно робитимуть рентгенівські знімки у клініці, де він проходив початкове обстеження.

Як Байден травмувався: коротко

  • Президент США травмувався, коли грався зі своїм собакою. Комп'ютерна томографія показала тріщини у двох кістках правої щиколотки.
  • Тоді Байден був змушений носити гомілковостопний ортез декілька тижнів.