Люди живцем гнили, а підлоги не було видно – все у крові: страшні спогади лікаря з Маріуполя

російські окупанти завдали Маріуполю дуже важких ударів. В бажанні захопити місто вони стирали його з обличчя землі та вбивали тисячі мирних мешканців.

53-річний хірург-офтальмолог Микола, який не розкрив свого прізвища, щоб не нашкодити рідним у Маріуполі, перебував в окупації через бажання допомогти українським героям. Для проєкту СВОЇ він пригадав жахливі картини з міста, з якими не зрівняється жоден фільм жахів.

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Рятувати життя людей було вкрай важко

Як розповів лікар, рятувати людей під окупацією було вкрай важко. Медикаменти вдалося дістати зі складу, на щастя, було багато антибіотиків. Втім, температура в лікарні не підіймалася вище +3 градусів, тому хворі одужували вкрай повільно.

Особливо небезпечними були інфекції, подолати які в таких умовах за межею можливого.

У нас були інфекції, синьогнійна паличка. Люди живцем гнили, ми ампутували кінцівки. Намагалися їх якось лікувати. Але коли температура +3, а тобі за щастя випити 2 стакани гарячої води вдень – то яке одужання може бути? Головне ж це людські умови, а не те, що було,

– розповів лікар.

Перші поверхи лікарні обгоріли від пострілів, операційна була в осколках, оперувати людей доводилося у коридорах.

"Поранених було дуже багато. Я йшов по коридору і не бачив підлоги – все в крові. Вона текла. Справжнє жахіття творилося", – пригадав Микола.

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