Зомбі, які думали, що "рятують" нас, – лікар з Маріуполя про російських окупантів

Хірург з Маріуполя став заручником російських загарбників в окупованому Маріуполі. Він пригадує, що росіяни спочатку справді думали, мовляв, вони тут когось "рятують".

За словами чоловіка, коли окупанти прийшли, були переконані, що "звільняють" українців. Вони поводились як зомбі.

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Росіяни тільки й повторювали пропагандистські нісенітниці

Люди говорили росіянам, що вони знищили їх дім, відібрали роботу, а в багатьох людей – здоров'я і життя. Ті повторювали пропагандистську мантру "ми вас звільнили від хунти". Говорили нісенітниці. Мовляв, в українських школах 6-річних дітей вчать робити коктейлі молотова.

Вони зомбі. Це нема з ким говорити. Я не можу сприймати їх як людей,

– наголосив лікар.

Чоловік розповів, що на кожному поверсі лікарні стояли по 3 окупантів. Вони були там цілодобово й вірили, що "охороняють". Однак невідомо, від чого.

Окупанти на блокпостах нагадували розбійників

Крім того, чоловік пригадує, що російські бійці на блокпостах нагадували розбійників. Вони просили сигарети та їжу.

Перевіряли загарбники все: телефони, багажник, бардачок, документи, всі речі. З деякими людьми дуже жорстко поводилися. Роздягали та шукали синяки від автомата.

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