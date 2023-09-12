Під час спроби втекти з Росії: чому Путіну важливо було затримати свого лікаря

"Жовті" ЗМІ повідомляють, що в Росії затримали директора Науково-дослідного інституту вакцин і сироваток ФМБА Віктора Трухіна. Він нібито знав медичні таємниці Путіна і хотів втекти за кордон.

Про це 24 Каналу розповів опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський, зауваживши, що не варто довіряти інформації від "жовтих" ЗМІ. Адже перевірити її не завжди можливо.

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Російські ЗМІ повідомляли, що 7 вересня Трухін зник у Москві. Того ж дня російські слідчі заявили, що він завдав шкоди інституту, який очолював, на понад 436 мільйонів рублів. Згодом його затримали при спробі втечі до Білорусі. Він нібито мав паспорт Нікарагуа.

Що могло відбутися насправді

Як наголосив Олевський, Трухін отримав класичне звинувачення. Воно було в багатьох людей, які брали участь у гігантських проєктах в Росії. І не завжди там сідали в тюрму особи, які дійсно займалися корупцією.

Трухін перебував в організації, яка займалася розробкою вакцин. І цілком можливо, що саме через це на нього накинулися слідчі органи. Олевський пригадав розмову із одним з представників російського бюджетного наукового центру "Вектор" про те, чому в Росії неможливо зробити якісну вакцину.

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До прикладу, в компанії Moderna чи будь-якій іншій розуміють, що розробка вакцини може закінчитися невдачею. Часто після кількох спроб все закінчується успішно.

В Росії таке неможливо зробити. Адже, коли державний інститут зробить спершу неефективну вакцину, то вони не можуть списати збитки і почати все заново. Тоді ж одразу вмикається слідчий комітет, який намагається вхопити когось із посадових осіб.

У слідкому своя логіка роботи. Невдача – це чийсь злочин. Значить хтось має сісти в тюрму. Така логіка дії російських законів. Тому в Росії було простіше вкинути в маси неефективну вакцину, ніж списати збитки і почати все заново. Якби це зробили, то директор міг би сісти у тюрму,

– вважає Олевський.

Тому версія про те, що Трухіна посадили через проблеми з вакцинами є ймовірнішою, ніж конспірологія про "лікаря Путіна", яку перевірити наразі неможливо.

Ситуація в Росії: коротко