Лікарі без кордонів разом з Укрзалізницею доставили до Львова ще одну групу поранених цивільних
Джерело:телеграм Укрзалізниці
Незалежна міжнародна медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" спільно з Укрзалізницею доставила ще одну групу поранених цивільних та близько сотні дітей-сиріт зі сходу до Львова.
Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Укрзалізниці. До посту прикріпили фотографії з евакуації.
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Співпраця, яка рятує життя,
– зазначили в Укрзалізниці.
Нагадаємо, що організація "Лікарі без кордонів" заснована ще у 1971 році французькими лікарями, а згодом перетворилась на незалежну міжнародну медичну гуманітарну організацію з відділеннями у 20 країн.
Партія поранених українців зі сходу / фото Укрзалізниці
Представники Укрзалізниці подякували організації за партію змінних електродів для київських вокзальних дефібриляторів.
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