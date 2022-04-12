Лікарі без кордонів разом з Укрзалізницею доставили до Львова ще одну групу поранених цивільних

12 квітня 2022 , 22:30
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Джерело:

телеграм Укрзалізниці

Незалежна міжнародна медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" спільно з Укрзалізницею доставила ще одну групу поранених цивільних та близько сотні дітей-сиріт зі сходу до Львова.

Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Укрзалізниці. До посту прикріпили фотографії з евакуації.

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Співпраця, яка рятує життя,
– зазначили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що організація "Лікарі без кордонів" заснована ще у 1971 році французькими лікарями, а згодом перетворилась на незалежну міжнародну медичну гуманітарну організацію з відділеннями у 20 країн. 

Партія поранених українців зі сходу / фото Укрзалізниці

Представники Укрзалізниці подякували організації за партію змінних електродів для київських вокзальних дефібриляторів.

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Автор: Ірина Грицик