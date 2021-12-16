Лікарі з Кропивницького, яких спіймали на видачі фейкових COVID-сертифікатів, досі працюють
Джерело:"Укрінформ"
Медики амбулаторії загальної практики пів року видавали підробні COVID-сертифікати. Їхню діяльність викрили, але вони досі продовжують працювати в установі.
Про це 16 грудня, повідомила начальниця міського управління охорони здоров'я Оксана Макарук під час засідання сесії.
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Депутат міської ради Олександра Корнюша попросив прокоментувати ситуацію із викриттям медпрацівників у підробленні документів про вакцинацію.
Особи на робочих місцях, вони працюють. Ніяких вказівок не надходило,
– пояснила Макарук.
Вона додала, що прикрий випадок фальсифікацій зафіксували в амбулаторії загальної практики сімейної медицини, яка функціонує в приміщенні поліклініки на вулиці Габдрахманова.
Реакція мера міста
Міський голова Кропивницького Андрій Райкович заявив, що нині ведуться слідчі дії. І правопорушення нібито не стосуються посадовців, керівників чи головних лікарів поліклінічних відділень.
Це ганебний випадок. Я дав доручення провести роботу в колективі та серед сімейних лікарів, які мають право видавати ті чи інші довідки. Головним слідчим управлінням дійсно були здійснені відповідні дії, встановлені правопорушення. Наразі ведуться слідчі дії,
– заявив Райкович.
Що відомо про шахрайську схему:
- Минулого тижня СБУ заблокувала протиправну діяльність сімейних лікарів міської поліклініки Кропивницького, які видавали міжнародні свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу без фактичного проведення щеплення.
- Дані свідчать, що правопорушники виготовляли 6 – 7 фейкових сертифікатів щодня впродовж останніх пів року.
- Одне свідоцтво коштувало по 2 500 гривень. Відомості про вакцинацію, якої не було, вносилися до електронної системи eHealth. Надалі дані завантажувалися до Єдиного порталу державних послуг "Дія".
- За попередніми даними, зловмисники заробили понад 1 мільйон гривень.