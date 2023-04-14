Виховує лише бабуся: лікарі безкоштовно прооперували 12-річну Настю, яка втекла від війни

Дива трапляються не лише в новорічну ніч. Так, перед Великоднем лікарі "Охмадиту" допомогли сім'ї переселенців з Миколаєва.

Зворушливу історію розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Під час поїздки на Волинь у лютому вона зустрічалась з переселенцями, які знайшли там прихисток.

Дивіться також У Львові встановили скульптуру хлопчика, який чекав під операційною на тата: зворушливі фото

У дівчинки була вроджена проблема з хребтом

Верещук розповідає, що під час однієї із зустрічей до неї звернулась пані Валентина, яка разом з 12-річною внучкою евакуювалась з Миколаєва.

Бабуся ростить її одна, бо батьків немає. На Волині облаштувались більш-менш. Але у дитини почала швидко загострюватись вроджена проблема з хребтом, постало питання про термінову та коштовну операцію,

– йдеться у повідомленні.

Лікарі, почувши цю історію, безплатно прооперували дівчинку. А благодійники, своєю чергою, швидко зібрали кількасот тисяч гривень на необхідні засоби та матеріали. За словами Верещук успішну операцію провели минулого тижня.

12-річну Настю успішно прооперували / Фото з телеграму Ірини Верещук

"Дякуємо керівнику "Охматдиту" Володимиру Жовніру. Також дякуємо Міжнародному центру підтримки жінок та дітей "Місто добра" та його керівнику Марті Левченко", – написала Верещук.

Вона додала, що нещодавно завітала до "Охматдиту", аби провідати Настю, та запевнила, що тепер з дівчинкою все буде добре.

Додамо, що наразі багато дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях, де щодня ведуться жорсткі обстріли. Відтак, правоохоронці роблять все можливе, аби вберегти життя українських дітлахів.

Поліція вивозить дітей з окупованих територій: що відомо