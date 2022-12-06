У Саакашвілі отруєння важкими металами: лікар зробив експертний висновок

Грузинський та український політик Михеїл Саакашвілі з 2021 року перебуває у грузинській тюрмі. Експерт повідомив, що стан здоров'я ув'язненого погіршився через отруєння та неналежне лікування.

Експертний висновок надав американський лікар Девід Сміт. За його словами, у зразках волосся та нігтів колишнього президента Грузії Саакашвілі лабораторія NMS Labs знайшла важкі метали, ртуть і миш'як.

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Крім цього, аналізи показали низку хвороб політика і залежність, пов'язані з неналежним лікуванням.

Результати дослідження

Девід Сміта із Сан-Франциско штату Каліфорнія розповів, що він фахівець з клінічної токсикології та медицини залежності. Його залучили дослідити стан здоров'я Саакашвілі, провести токсикологічні дослідження біологічних зразків.

Також дослідження проводили, щоб визначити, чи потребує політик лікування та детоксикації за межами Грузії. За результатами аналізу, Саакашвілі отруїли важкими металами.

Більшість з цих речовин не може бути присутньою в організмі Саакашвілі в результаті медичного лікування, – вважає Девід Сміт.

Наслідки лікування

Експерт зазначив, що ліки, які вживав Саакашвілі, мають низку побічних ефектів і спричиняють залежність. Відтак, це привело до "дисфункції мозку".

"Я також зазначаю, що Фенібут (ліки – 24 канал) є препаратом, який може викликати тривалий період абстиненції. Застосування вищезазначеної схеми лікування є зловживанням наркотичними засобами, що призводить до підвищеного ризику захворюваності та смертності", – мовиться в експертному висновку.

Девід Сміт вважає, що Саакашвілі слід терміново перевести до відповідного медичного закладу для обстеження та негайної детоксикації.

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