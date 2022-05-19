Лікарів майже немає, хворі можуть просто помирати, – депутат з Маріуполя про ситуацію у місті

За різними оцінками, якщо до кінця року ситуація у Маріуполі не зміниться, як наслідок можуть померти ще приблизно 10 тисяч маріупольців.

Разом з тим уже від початку блокади у місті існує величезна гуманітарна криза. Про це 24 каналу сказав депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін.

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Він нагадав, що люди залишились без електрики, питної води, їжі, ліків. Зараз ця криза лише посилюється. Зокрема через брак медичного персоналу.

Дуже багато людей помирало від того, що не було елементарних гуманітарних умов. А зараз це буде лише погіршуватись. У цьому немає сумніву,

– зазначив депутат.

Бородін пояснив, що без доступу до нормальної води чи санітарії (каналізація у місті теж не працює) проблеми з інфекційними захворюваннями зростатимуть.

"Якщо у людини буде гострий стан, потрібна термінова операція абощо – люди просто будуть помирати, тому що фактично немає медичної допомоги. Вона дуже обмежена. Медиків у Маріуполі залишилось дуже мало, тому що нічим було допомагати", – додав він.

Разом з тим у місті досі залишається приблизно 100 тисяч людей.

Маріуполь на порозі катастрофи: яка ситуація у місті

Тимчасово окупований Маріуполь перебуває на порозі глобальної екологічної катастрофи, яка може вийти за межі міста та країни.

Одна з головних загроз – тіла загиблих від рук російських окупантів людей, які були поховані у дворах. Річ у тім, що трупна отрута може потрапляти у водопровідні системи, підземні джерела, а також річки та моря, а могили загиблих перебувають поряд з комунікаціями водопостачання та водовідведення.

Друга проблема – зруйновані насосні станції перекачування каналізаційних стоків, або їх затоплення.

Тим часом окупанти продовжують вивозити тіла загиблих людей, які знаходяться під завалами Драматичного театру в Маріуполі.

А самі у цей момент сваряться за "владу" над руїнами міста. Так, російські окупанти почали сваритися між собою у Маріуполі. Бойовики з Донецька хочуть самі керувати містом, місцеві колаборанти – теж. За обома групами "асвабадітєлєй" стоїть ФСБ.

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