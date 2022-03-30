У лікарні Білорусі звозять багато поранених росіян

Білорусь й далі заперечує свою участь у війні проти України, хоча ракети летять саме з території цієї держави. Крім того, у білоруські лікарні звозять поранених окупантів.

Білоруське керівництво безперешкодно надає росіянам дозвіл на розміщення військ та техніки, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет.

До речі У Білорусі біля кордону з Україною помітили російські БТРи, "Точки-У" та "КамАзи" з літерою V

У Генштабі ЗСУ нагадали, що в міжнародних правових актах як агресор може розглядатися "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні".

До білоруських лікарень звозять поранених

Також Білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території.

Протягом останньої доби до Наровля Гомельської області з України везли багато російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеня важкості.

Може зацікавити – Цивілізовані країни відмовляються від купівлі російських енергоносіїв: