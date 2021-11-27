У лікарні в Чернівцях сталася пожежа: вогонь охопив 100 квадратів – фото з місця події

В Обласній клінічній лікарні у Чернівцях спалахнула пожежа. Там загорілося підсобне приміщення котельні.

Цю інформацію у коментарі 24 каналу підтвердив Сергій Бабчук, речник ДСНС у Чернівецькій області. Він уточнив, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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Пожежу загасили за 35 хвилин

Інцидент трапився у суботу, 27 листопада. О 14:10 рятувальників повідомили про пожежу на вулиці Головна, 137. На виклик виїхали 17 представників ДСНС, вони залучили 3 одиниці спеціальної техніки. Займання вдалося оперативно локалізувати. Вже за 35 хвилин його повністю ліквідували. Наразі причина пожежі невідома, її встановлюватимуть відповідні служби.



Пожежу швидко локалізували / Фото ДСНС



Загорілося підсобне приміщення котельні / Фото ДСНС



Пожежа сталася вдень 27 листопада / Фото ДСНС

У мережі показали відео пожежі

Першим про пожежу повідомив у фейсбуці чернівчанин Олег Фустий. Він оприлюднив у соцмережі відео, на якому видно масштаби займання та машини рятувальників біля будівлі медичного закладу. Помітно й вогонь у вікнах. Користувачі мережі у коментарях припустили, що причиною займання міг бути людський фактор та "зношеність" будівлі. Мовляв, лікарня була збудована понад 130 років тому.

Зазначимо, що у вересні сталася пожежа в одному з поліклінічних відділень Львова. Рятувальники евакуювали людей і успішно загасили вогонь. Займання сталося через замикання в електрощитовій. Постраждалих, на щастя, не було.