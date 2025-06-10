Обстріл Сум 3 червня: у лікарні помер 17-річний хлопець

3 червня вранці росіяни вдарили по центру Сум з РСЗВ дальньої дії. Ворожа атака забрала життя 6 людей.

Двоє чоловіків загинули ще до приїзду медиків. Ще одну жінку вкрай тяжкою доправили до лікарні – врятувати її не вдалося. У лікарні також згодом померли поранені під час атаки 43-річний чоловік та 86-річна жінка, передає 24 Канал.

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Кількість жертв зросла

10 червня очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що у лікарні помер 17-річний хлопець, поранений під час атаки 3 червня. За словами посадовця, майже тиждень лікарі боролися за його життя.

"Росія вкотре цілить у найцінніше – наших дітей, наше майбутнє. 17 років – це лише початок життєвого шляху. І цей шлях було жорстоко обірвано", – написав чиновник.

Нагадаємо, що у місті було 5 влучань з реактивної системої залпового вогню дальньої дії. Президент Зеленський, коментуючи цю атаку на Суми, назвав її "звірячою" та "абсолютно свідомим ударом по цивільних".