У лікарні – п'ятеро: нові фото з обстріляного окупантами артучилища у Сумах

Росіяни 2 березня завдали потужного удару по колишньому артучилищу в Сумах. Станом на 3 березня в лікарні перебувають 5 постраждалих.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький оприлюднив у мережі нові фото з обстріляного окупантами артучилища у Сумах.

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Наслідки обстрілу артучилища

Прокинулися сьогодні (2 березня – 24 канал) від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу,

– зазначив Живицький.



Наслідки обстрілу артучилища / Фото Дмитра Живицького

Він додав, що внаслідок обстрілу ворога постраждали 5 людей. Вони перебувають у лікарні. Глава ОВА пожартував також, що "місто повністю контролюється НАТО", та уточнив – теробороною.



Суми – під контролем України / Фото Дмитра Живицького



Місто оберігає від ворога тероборона / Фото Дмитра Живицького

Атака на колишнє артучилище Сум

Внаслідок ворожих обстрілів 2 березня пошкодження отримала будівля на території колишнього артучилища у Сумах. Випускниками цього закладу є десятки тисяч українських офіцерів, багато з яких воюють зараз, знищуючи ворога нашою артилерією та ракетами.

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