Лікарня, "дім дитини", лабораторний центр, – Кім про пошкоджені за минулу добу об'єкти

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв. Боєприпаси ворога завдають шкоди міській інфраструктурі.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, учора ворог обстріляв будівлі цивільної інфраструктури. Боєприпаси ворога були націлені на 4 об'єкти.

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У діях окупантів немає логіки

Снаряди окупантів влучили у дві лікарні, дитячий будинок та лабораторний центр. Обстріли хаотичні, будь-яка логіка відсутня. Втім, навіть попри це місто продовжує функціонувати.

Загалом ситуація складна тільки у містах на лінії фронту. Здебільшого працюють аптеки та магазини. Ми доставляємо та роздаємо гуманітарну допомогу, роздали уже 680 тонн, маємо запаси продовольства та води,

– розповів Кім.

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