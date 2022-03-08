"Лікарня як секретна база НАТО": в Ізюмі окупанти знищили приймальне відділення, де були люди

Окупаційні війська Росії продовжують чинити терор. Вони обстрілюють об'єкти, які не лише ніяк їм не зашкоджують, а й взагалі ніяк не дотичні до військових. Тому передусім страждають невинні.

Так і трапилося в Ізюмі на Харківщині 8 березня. Там російська орда розстріляла приймальне відділення лікарні. У цей момент всередині були пацієнти, тому їм довелося вибиратися з під завалів.

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Видно лише груди каміння

Про це розповів у фейсбуці юрист Володимир Мацокін. Він показав жахливі наслідки російського бомбардування, яке зачепило лікарню.



Приймальне відділення, яке розбомбили окупанти / Фото Володимира Мацокіна

Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з під завалів як могли,

– написав чоловік.

Ймовірно, він мав на увазі абсурдний фейк, який нещодавно почала поширювати російська пропаганда. Рупори кремля повідомили, що в Україні нібито є кілька лабораторій НАТО, де "працюють над небезпечними вірусами".

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