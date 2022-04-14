У лікарнях Миколаєва перебувають майже 300 людей, що отримали поранення через обстріли росіян

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Внаслідок ворожих атак уже майже 300 людей перебувають у лікарні з пораненнями.

Як зазначила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, за минулу добу, 13 квітня, окупанти поранили трьох людей. На щастя, жодна дитина не постраждала.

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У лікарнях області майже 300 поранених від окупантів

Що стосується поранених, то вони отримують необхідну медичну допомогу. Загалом у лікарнях області перебувають 299 людей. Усі вони постраждали від атак російських загарбників по Миколаївщині.

Ганна Замазєєва також подякувала лікарям. Вони самовіддано рятують життя та здоров'я мешканців області. І роблять це в режимі 24/7.

Раніше мер Миколаєва підрахував збитки, яких завдали окупанти по місту. Так, Олександр Сєнкевич зазначив, що внаслідок російської агресії у місті руйнувань на понад 110 мільйонів гривень.

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