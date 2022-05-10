У лікарнях Одеси перебувають 2 людей, поранених внаслідок ракетного удару: який стан

Ввечері 9 травня вороги ракетами обстріляли Одеську область та саму Одесу. Внаслідок потужного обстрілу постраждали склади, торговий центр та туристичний об'єкт. Наразі в лікарнях міста перебувають 2 осіб.

В Одеській міськраді повідомили, що стан пацієнт – стабільний. Їхньому життю нічого не загрожує.

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Внаслідок ракетного обстрілу загинула людина

Поранені отримали травми голови та грудної клітки. Одеська міська влада запевняє, що постраждалі отримують все необхідне лікування та повноцінне харчування.

В ОК "Південь" розповіли про масштаби руйнувань

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на всіх трьох об'єктах, у які потрапили ракети на Одещині, постраждали цивільні люди. Одна людина загинула, ще 7 – були травмовані.

Якщо днями ворог ще застосовував ракети повітряного базування сучасного зразку, то зараз очевидним є режим економії боєзапасу. Пуск застарілих ракет радянського виробництва перетворюється на таке безглузде і водночас підступне влучання в цивільні об’єкти, вбивство мирного населення,

– наголосили українські військові.

У ОК "Південь" зауважили: скупчення людей і великих втрат дозволило уникнути запровадження комендантської години. Вона тривала з вечора 8 травня – до ранку 10-го.

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Головне про ракетний обстріл Одеси 9 травня: коротко

По Одесі вороги запустили 7 ракет. Вони поцілили у цивільні об'єкти. Використали вони для цього застарілі ракети радянського зразка, у яких великий кут відхилення.

Великий торговий центр, який спалахнув після потрапляння ракети, довелось гасити більшу частину ночі. Зараз на місці ТРЦ – руїни.

Мер міста Геннадій Труханов наголосив: окупанти потрапили у підприємство, що працювало. Нічого спільного з військовою сферою воно не має.

Також російські війська обстріляли і область: зруйновано туристичний об'єкт. Поранених людей доправили до лікарні.

У ДСНС кажуть, що повністю зруйновано 5 будівель.

На місці злочину Росії проти України працювала слідчо-оперативна група правоохоронців, яка проводить розслідування.

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Українські захисники просять мешканців Одещини стежити за сигналами тривог, уникати відвідування закритих зон на узбережжі та інших заборонених районів.