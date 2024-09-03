У Львові в лікарні виявили посилку з мінами: хто передав – невідомо

У львівську лікарню ввечері 3 вересня відправили посилку, в якій були справжні протитанкові міни. Справу розслідуватимуть правоохоронні органи.

Пацієнтів медичного закладу та персонал евакуювали. Про деталі ситуації розповіли в Львівській міській раді.

Дивіться також На Херсонщині 11-річний хлопчик і його дідусь підірвалися на російській міні

Коробку справжніх протитанкових мін прислали в лікарню Львова

У лікарню святого Луки, що у Львові, сьогодні ввечері (3 вересня – 24 Канал) надійшла посилка – коробка справжніх протитанкових мін,

– ідеться в повідомленні.

За інформацією Львівської міської ради, пацієнти і медперсонал евакуйовано.

Відомо, що на місці працюють усі відповідні служби. Також в ЛМР додали, що справу будуть розслідувати правоохоронці.



У Львові в лікарню відправили посилку зі справжніми мінами / Фото ЛМР

На ситуацію відреагував мер міста Андрій Садовий. Він підтвердив, що в медичному закладі виявили сьогодні посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни.

"Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці. Зʼясовуємо обставини", – написав він.

Невдовзі він повідомив, що фахівці встановили, що це навчальні міни. Працівники правоохоронних органів розслідують хто, як і з якою метою передав цю посилку до лікарні.