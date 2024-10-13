У росіян з'явилася нова серйозна проблема: чому смертей стане більше

Китайські компанії призупиняють постачання сировини для фармацевтичних засобів. Це зумовлено санкціями проти країни-агресорки.

Раніше Росія мала складнощі із закупівлею та виготовленням медикаментів, проте зараз цей процес майже унеможливлено. Економіст Максим Блант розповів 24 Каналу, що на росіян очікує дефіцит ліків, однак найпростіші фармацевтичні засоби, зокрема аспірин, залишаться.

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Проблеми у Росії

Максим Блант зауважив, що у Росії до початку повномасштабного вторгнення на територію України також були проблеми із медичними засобами.

Частково це була цілеспрямована політика російського правління, адже існували заборони на ввезення певних препаратів, тому страждало населення,

– сказав він.

Через відмову Китаю постачати сировину для медикаментів, у Росії може зрости рівень смертності, а ліки стануть розкішшю.

Цікаво. У Росії значно зросли ціни, але особливо подорожчали похоронні послуги. Вартість копання могил у деяких містах збільшилася у 8 разів, а труни подорожчали в 3 – 4 рази. Наприклад, у Рязанській області ціна труни зросла з 1700 до 7500 рублів, а кремація в Москві – з 16600 до 37700 рублів.

Економіст вважає, що країна-агресорка забезпечуватиме своїх громадян пігулками, які допомагатимуть при простих захворюваннях, зокрема застуді.

Такі ліки у Росії залишаться, а щодо препаратів проти важких недуг, очікується серйозна проблема. Однак вона була і раніше, але зараз стане ще гірше,

– підкреслив він.

Максим Блант додав, що багато речей, які колись були звичними для росіян, поступово стають предметами розкоші. Це зумовлено тим, що влада вкладає багато грошей у військову промисловість, а на імпорт не завжди вистачає.