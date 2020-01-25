Лікування для бойовиків РФ та дешеві ціни: шокуючі кадри з курортного містечка в Абхазії

Колись у популярному курорті Ґаґра, що в 15 кілометрів від кордону з Росією, відпочивала радянська еліта. Однак розкішне життя зруйнував грузино-абхазький конфлікт. Журналісти "Крим.Реалії" з'їздили до самопроголошеної республіки та дізнались, який вигляд нині має курортний сезон в Абхазії.

Хто відпочиває в Абхазії

Рекордним туристичним сезон для Абхазії став 2015 рік, тоді регіон з населенням у 250 тисяч людей, відвідали 1,5 мільйони людей. На одного жителя в середньому – шість відпочивальників. Це дані міністерства туризму невизнаної республіки.

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Більшість туристів приїжджають в Абхазію з Росії. За словами редактора видання "Ехо Кавказу" Деміса Поландова, вони здебільшого не заможні і обирають цей регіон через низькі ціни.

"Останні роки привертають увагу низькими цінами. Але є традиційні туристи – це люди, які ще з радянських часів туди їздять, для яких цей курорт є ностальгійним", – пояснив Деміс Поландов.



Поширений бізнес в абхазців – фотографія з тваринами

Він також пояснив, що гості-росіяни привезли гроші абхазцям, а Росія допомогла регіону оговтатись після війни.

"Помітно російські гроші – з'являються нові готелі, банкомати, ти можеш купити картку і мати хороший інтернет. Але візуально війну там помітно", – сказав Поландов.



Росія побудувала в Абхазії багато готелів

Біля пляжу можна побачити безліч оголошень про тури з Донбасу. Журналістам також вдалось зафіксувати туристів на машині з номерами "ДНР", а на оглядовому майданчику зустріти жительку Донецька, яка вперше приїхала відпочивати в Абхазію.



Оголошення про тури з Донбасу

"Мій чоловік займається перевезеннями. Прибуток в нас не дуже великий, але нас влаштували ціни, насамперед, на житло, тому що ми щороку їздимо в Крим і там значно дорожче", – розповіла відпочивальниця з Донецька Вікторія.



Відпочивальниця з Донецька приїхала в Абхазію через низькі ціни

Оздоровниці для бойовиків РФ

Місцеві рибалки розповіли, що жителі Донбасу їдуть не лише на пляж. Для бойовиків окупованих територій працюють оздоровниці.

"ДНР" – це ж наші брати, вважається. Вони до нас приїжджають і безкоштовно лікуються. Ми повинні братам допомагати,

– пояснив місцевий житель Ґурам.

Ціни та харчування

Продукти на Абхазії та в Донбасі коштують майже однаково, а от у Криму – дорожче. Окрім цін туристам подобається море – чиста вода та напівпорожні пляжі.



Вивіски у курортному містечку майже всі російською мовою

Біля пляжу в Ґаґрі вся вулиця в їдальнях, де харчуються більшість туристів.



Їдальні, де харчуються туристи



Заклади харчування в Абхазії

До прикладу, пів порція рису, солянки по-кавказьки, компот, м'ясо по-французьки з макаронами, сирники зі сметаною та кава обійдеться туристу у 560 рублів, тобто 240 гривень.



Середній чек на двох людей у їдальні – 240 гривень

Що відомо про Абхазію?Це грузинський регіон, окупований Росією та визнаний "незалежною республікою". Річ у тім, що у серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність.



Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв'язки з Росією. Україна вважає ці регіони територією Грузії.

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