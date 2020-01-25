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      Лікування для бойовиків РФ та дешеві ціни: шокуючі кадри з курортного містечка в Абхазії

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      Колись у популярному курорті Ґаґра, що в 15 кілометрів від кордону з Росією, відпочивала радянська еліта. Однак розкішне життя зруйнував грузино-абхазький конфлікт. Журналісти "Крим.Реалії" з'їздили до самопроголошеної республіки та дізнались, який вигляд нині має курортний сезон в Абхазії.

      Хто відпочиває в Абхазії

      Рекордним туристичним сезон для Абхазії став 2015 рік, тоді регіон з населенням у 250 тисяч людей, відвідали 1,5 мільйони людей. На одного жителя в середньому – шість відпочивальників. Це дані міністерства туризму невизнаної республіки. 

      До теми: Скільки коштує відпочинок в окупованому Криму: неочікувані цифри

      Більшість туристів приїжджають в Абхазію з Росії. За словами редактора видання "Ехо Кавказу" Деміса Поландова, вони здебільшого не заможні і обирають цей регіон через низькі ціни.

      "Останні роки привертають увагу низькими цінами. Але є традиційні туристи – це люди, які ще з радянських часів туди їздять, для яких цей курорт є ностальгійним", – пояснив Деміс Поландов.


      Поширений бізнес в абхазців – фотографія з тваринами

      Він також пояснив, що гості-росіяни привезли гроші абхазцям, а Росія допомогла регіону оговтатись після війни.

      "Помітно російські гроші – з'являються нові готелі, банкомати, ти можеш купити картку і мати хороший інтернет. Але візуально війну там помітно", – сказав Поландов.

      абхазія
      Росія побудувала в Абхазії багато готелів 

      Біля пляжу можна побачити безліч оголошень про тури з Донбасу. Журналістам також вдалось зафіксувати туристів на машині з номерами "ДНР", а на оглядовому майданчику зустріти жительку Донецька, яка вперше приїхала відпочивати в Абхазію.

      оголошення абхазія донбас
      Оголошення про тури з Донбасу

      "Мій чоловік займається перевезеннями. Прибуток в нас не дуже великий, але нас влаштували ціни, насамперед, на житло, тому що ми щороку їздимо в Крим і там значно дорожче", – розповіла відпочивальниця з Донецька Вікторія.

      абхазія
      Відпочивальниця з Донецька приїхала в Абхазію через низькі ціни

      Оздоровниці для бойовиків РФ

      Місцеві рибалки розповіли, що жителі Донбасу їдуть не лише на пляж. Для бойовиків окупованих територій працюють оздоровниці.

      "ДНР" – це ж наші брати, вважається. Вони до нас приїжджають і безкоштовно лікуються. Ми повинні братам допомагати,
      – пояснив місцевий житель Ґурам.

      Ціни та харчування

      Продукти на Абхазії та в Донбасі коштують майже однаково, а от у Криму – дорожче. Окрім цін туристам подобається море – чиста вода та напівпорожні пляжі.


      Вивіски у курортному містечку майже всі російською мовою

      Біля пляжу в Ґаґрі вся вулиця в їдальнях, де харчуються більшість туристів.

      абхазія
      Їдальні, де харчуються туристи

      абхазія
      Заклади харчування в Абхазії

      До прикладу, пів порція рису, солянки по-кавказьки, компот, м'ясо по-французьки з макаронами, сирники зі сметаною та кава обійдеться туристу у 560 рублів, тобто 240 гривень.


      Середній чек на двох людей у їдальні – 240 гривень

      Що відомо про Абхазію?Це грузинський регіон, окупований Росією та визнаний "незалежною республікою". Річ у тім, що у серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність.

      Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв'язки з Росією. Україна вважає ці регіони територією Грузії.

      Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Не пропустіть! 

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини Росії Новини України Абхазія Відпочинок
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