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      Лечение для боевиков РФ и дешевые цены: шокирующие кадры из курортного городка в Абхазии

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      Когда-то в популярном курорте Гагра, в 15 километров от границы с Россией, отдыхала советская элита. Однако роскошную жизнь разрушил грузино-абхазский конфликт. Журналисты "Крым.Реалии" съездили в самопровозглашенную республику и узнали, какой вид сейчас имеет курортный сезон в Абхазии.

      Кто отдыхает в Абхазии

      Рекордным туристическим сезонjv для Абхазии стал 2015 год, тогда регион с населением в 250 тысяч человек, посетили 1,5 миллиона человек. На одного жителя в среднем – шесть отдыхающих. Это данные министерства туризма непризнанной республики.

      К теме: Сколько стоит отдых в оккупированном Крыму: неожиданные цифры

      Большинство туристов приезжают в Абхазию из России. По словам редактора издания "Эхо Кавказа" Демиса Поландова, они в основном не состоятельные и выбирают этот регион из-за низких цены.

      "Последние годы привлекают внимание низкими ценами. Но есть традиционные туристы – это люди, которые еще с советских времен туда ездят, для которых этот курорт является ностальгическим", – пояснил Демис Поландов.


      Распространенный бизнес у абхазцев – фотография с животными

      Он также пояснил, что гости-россияне привезли деньги абхазам, а Россия помогла региону оправиться после войны.

      "Заметны российские деньги – появляются новые гостиницы, банкоматы, ты можешь купить карточку и иметь хороший интернет. Но визуально войну там заметно", – сказал Поландов.

      абхазія
      Россия построила в Абхазии много отелей

      Возле пляжа можно увидеть множество объявлений о турах с Донбасса. Журналистам также удалось зафиксировать туристов на машине с номерами "ДНР", а на смотровой площадке встретить жительницу Донецка, которая впервые приехала отдыхать в Абхазию.

      оголошення абхазія донбас
      Объявления о турах из Донбасса

      "Мой муж занимается перевозками. Прибыль у нас не очень большая, но нас устроили цены, прежде всего, на жилье, потому что мы каждый год ездим в Крым и там значительно дороже", – рассказала отдыхающая из Донецка Виктория.

      абхазія
      Отдыхающая из Донецка приехала в Абхазию из-за низких цен

      Здравницы для боевиков РФ

      Местные рыбаки рассказали, что жители Донбасса едут не только на пляж. Для боевиков оккупированных территорий работают здравницы.

      "ДНР" – это же наши братья, считается. Они к нам приезжают и бесплатно лечатся. Мы должны помогать братьям,
      пояснил местный житель Гурам.

      Цены и питание

      Продукты в Абхазии и в Донбассе стоят почти одинаково, а вот в Крыму – дороже. Кроме цен туристам нравится море – чистая вода и полупустые пляжи.


      Вывески в курортном городке почти все на русском языке

      У пляжа в Гагре вся улица в столовых, где питаются большинство туристов.

      абхазія Столовые, где питаются туристы

      абхазія
      Заведения питания в Абхазии

      К примеру, полпорции риса, солянки по-кавказски, компот, мясо по-французски с макаронами, сырники со сметаной и кофе обойдется туристу в 560 рублей, то есть 240 гривен.

      Средний чек на двух человек в столовой – 240 гривен

      Что известно об Абхазии?
      Это грузинский регион, оккупированный Россией и признанный "независимой республикой". Дело в том, что в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость.

      Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.

      Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:30. Не пропустите!

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости России Новости Украины Отдых Абхазия
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