Лечение для боевиков РФ и дешевые цены: шокирующие кадры из курортного городка в Абхазии

Когда-то в популярном курорте Гагра, в 15 километров от границы с Россией, отдыхала советская элита. Однако роскошную жизнь разрушил грузино-абхазский конфликт. Журналисты "Крым.Реалии" съездили в самопровозглашенную республику и узнали, какой вид сейчас имеет курортный сезон в Абхазии.

Кто отдыхает в Абхазии

Рекордным туристическим сезонjv для Абхазии стал 2015 год, тогда регион с населением в 250 тысяч человек, посетили 1,5 миллиона человек. На одного жителя в среднем – шесть отдыхающих. Это данные министерства туризма непризнанной республики.

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Большинство туристов приезжают в Абхазию из России. По словам редактора издания "Эхо Кавказа" Демиса Поландова, они в основном не состоятельные и выбирают этот регион из-за низких цены.

"Последние годы привлекают внимание низкими ценами. Но есть традиционные туристы – это люди, которые еще с советских времен туда ездят, для которых этот курорт является ностальгическим", – пояснил Демис Поландов.



Распространенный бизнес у абхазцев – фотография с животными

Он также пояснил, что гости-россияне привезли деньги абхазам, а Россия помогла региону оправиться после войны.

"Заметны российские деньги – появляются новые гостиницы, банкоматы, ты можешь купить карточку и иметь хороший интернет. Но визуально войну там заметно", – сказал Поландов.



Россия построила в Абхазии много отелей

Возле пляжа можно увидеть множество объявлений о турах с Донбасса. Журналистам также удалось зафиксировать туристов на машине с номерами "ДНР", а на смотровой площадке встретить жительницу Донецка, которая впервые приехала отдыхать в Абхазию.



Объявления о турах из Донбасса

"Мой муж занимается перевозками. Прибыль у нас не очень большая, но нас устроили цены, прежде всего, на жилье, потому что мы каждый год ездим в Крым и там значительно дороже", – рассказала отдыхающая из Донецка Виктория.



Отдыхающая из Донецка приехала в Абхазию из-за низких цен

Здравницы для боевиков РФ

Местные рыбаки рассказали, что жители Донбасса едут не только на пляж. Для боевиков оккупированных территорий работают здравницы.

"ДНР" – это же наши братья, считается. Они к нам приезжают и бесплатно лечатся. Мы должны помогать братьям,

– пояснил местный житель Гурам.

Цены и питание

Продукты в Абхазии и в Донбассе стоят почти одинаково, а вот в Крыму – дороже. Кроме цен туристам нравится море – чистая вода и полупустые пляжи.



Вывески в курортном городке почти все на русском языке

У пляжа в Гагре вся улица в столовых, где питаются большинство туристов.

Столовые, где питаются туристы



Заведения питания в Абхазии

К примеру, полпорции риса, солянки по-кавказски, компот, мясо по-французски с макаронами, сырники со сметаной и кофе обойдется туристу в 560 рублей, то есть 240 гривен.

Средний чек на двух человек в столовой – 240 гривен

Что известно об Абхазии?

Это грузинский регион, оккупированный Россией и признанный "независимой республикой". Дело в том, что в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость.



Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.

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