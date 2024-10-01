Після невдалої спроби: Ізраїль 20 років збирав інформацію про лідера "Хезболли", щоб ліквідувати

Днями офіційно підтвердили ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли. Західні журналісти пишуть, що Ізраїль вистежував його 20 років.

Ізраїль неодноразово намагався ліквідувати лідера "Хезболли" перед тим, як йому це таки вдалось. Перші спроби датують 2006 роком.

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Протягом 20 років збирали інформацію

Під час війни з "Хезболлою" у 2006 році Ізраїль тричі намагався вбити Насраллу, однак йому вдавалось уникнути смерті.

За словами теперішніх і колишніх посадовців, які поговорили із виданням, Ізраїль покращив якість розвідданих після того, як спроби вбивства вищого керівництва угруповання зазнали невдачі у 2006 році.

Тому протягом 20 років ізраїльська розвідка збирала інформацію про "Хезболлу". Її отримували за допомогою супутників-шпигунів, безпілотників і кіберхакінгу.

Спеціальний підрозділ розробив алгоритми, що обробляють терабайти цих даних, зокрема візуальних зображень, у пошуках саморобної вибухівки на узбіччі дороги, вентиляційного отвору над тунелем або несподіваної бетонної арматури, що могло б означати наявність бункера.

За роки відстежування інформації про "Хезболлу" Ізраїль сформував такий банк цілей, що у перші дні кампанії планували знищити три тисячі об'єктів.