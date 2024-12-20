США заявили про ліквідацію лідера ІДІЛ Абу Юсіфа

Сили Центрального командування США (CENTCOM) 19 грудня завдали високоточного авіаудару у сирійській провінції Дайр-ез-Заур. Внаслідок нього було знищено лідера ІДІЛ Абу Юсіфа, відомого як Махмуд, а також ще одного бойовика терористичного угруповання.

Цей удар став частиною тривалої операції США та їхніх союзників із боротьби з тероризмом у регіоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центральне командування США.

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Як США ліквідували ісламського бойовика

Метою є зупинити дії бойовиків, які планують та проводять атаки проти цивільного населення, військових сил США та їхніх партнерів як у регіоні, так і за його межами.

Авіаудар відбувся на території, яка раніше перебувала під контролем сирійських урядових сил та російських військових.

Як зазначалося раніше, Сполучені Штати – працюючи з союзниками та партнерами в регіоні – не дозволять ІДІЛ скористатися поточною ситуацією в Сирії та відновитися. ІДІЛ має намір вирвати з-під варти понад 8000 бойовиків ІДІЛ, які зараз утримуються в установах у Сирії. Ми будемо агресивно атакувати цих лідерів і оперативників, у тому числі тих, хто намагається проводити операції за межами Сирії,

– сказав генерал Майкл Ерік Курілла, командувач CENTCOM.