Мобілізація осіб з інвалідністю: що зміниться після ліквідації МСЕК

З 1 січня 2025 року в Україні почала діяти нова система для встановлення інвалідності, яка замінює МСЕК. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чи призведе ліквідація МСЕК до мобілізації осіб з інвалідністю.

Про це розповідає 24 Канал. Підписаний президентом України законопроєкт № 11225 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи" спричинив широку дискусію серед населення, зокрема з приводу можливості мобілізації осіб з інвалідністю.

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Нова система інвалідності в Україні

Міністерство охорони здоров'я України роз’яснило, що чутки щодо обов'язкових переоглядів для всіх чоловіків з інвалідністю віком 25-60 років, зокрема з метою мобілізації, не відповідають дійсності.

Повторний огляд необхідно буде проходити лише тим особам, які повинні були пройти його в період з 2022 по 2024 роки, але не змогли з поважних причин, наприклад, через обмежений доступ до медичних установ або перебування в зонах активних бойових дій.

Відповідно до нового порядку, інвалідність буде встановлюватися або скасовуватися на підставі чітких критеріїв, визначених законом.

У МОЗ підкреслили, що особи, які мають статус інвалідності, продовжать отримувати пільги, допомогу та відстрочку від мобілізації на період дії цього статусу. Під повторним оглядом розуміється тільки те, що для осіб, які мали пройти його у вказаний період, буде здійснено нове оцінювання їхнього стану.

У випадку, якщо особа не проходила повторний огляд у зв'язку з обставинами воєнного часу, необхідність проходження оцінювання залишається, але воно буде здійснюватися за новими правилами.

Чоловіки віком від 25 до 60 років з 2 або 3 групою інвалідності повинні пройти цей огляд до 1 листопада 2025 року, а всі інші особи – до 1 квітня 2026 року.

Винятки стосуються людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, пацієнтів з важкими порушеннями здоров'я або тих, хто є військовослужбовцями.

Важливо зазначити, що для осіб, які мають безстроковий статус інвалідності, повторне оцінювання проходити не обов'язково – лише за бажанням особи. Усі пільги, гарантії та виплати, які були встановлені до 1 січня 2025 року, залишаються в силі для всіх громадян, незалежно від повторного огляду, якщо цей статус не змінився.

МОЗ також наголосило на тому, що ці зміни спрямовані на спрощення процедур, збереження пільг та гарантій для людей з інвалідністю та підвищення ефективності медико-соціальних експертиз.