Після скандального голосування у Раді глава НАБУ звернувся до Зеленського
- 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який підпорядковує НАБУ та САП генпрокурору, за нього проголосували 263 нардепи.
- Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента Зеленського не підписувати законопроєкт 12414, зазначивши, що це вплине на незалежність та ефективність роботи бюро.
22 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів – НАБУ та САП. За підпорядкування їх генпрокурору проголосували 263 нардепи.
Під час брифінгу директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що парламентарі знищили те, що створювалось на запит Євромайдану для боротьби з високопосадовою корупцією, передає 24 Канал.
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Чи підпише Зеленський законопроєкт 12414?
Кривонос закликав президента Зеленського не підписувати законопроєкт 12414.
Посадовець назвав успішні провадження НАБУ, як "Чисте місто", масштабні викриття у сфері оборони.
Ми продовжуємо, в нас є багато напрацювань. Ми діємо незалежно і маємо це зберегти,
– сказав Кривонос.
Він також додав, що НАБУ та САП мають високий рівень компетенції та співпрацюють з іноземними правоохоронними органами для викриття корупції. Інші країни покладаються на НАБУ у питаннях щодо розслідування недоцільного використання фінансової допомоги Україні тощо.
За словами Кривоноса, голосування за законопроєкт народними депутатами, проти яких порушені справи у НАБУ – це ефективність діяльності бюро.
Він уточнив, що законопроєкт 12414 не ліквідовує НАБУ, але він точно вплине на результативність роботи бюро.