Після скандального голосування у Раді глава НАБУ звернувся до Зеленського

22 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів – НАБУ та САП. За підпорядкування їх генпрокурору проголосували 263 нардепи.

Під час брифінгу директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що парламентарі знищили те, що створювалось на запит Євромайдану для боротьби з високопосадовою корупцією, передає 24 Канал.

Дивіться також Обшуки та фактично ліквідація НАБУ і САП: усе про ситуацію з антикорупційними органами

Чи підпише Зеленський законопроєкт 12414?

Кривонос закликав президента Зеленського не підписувати законопроєкт 12414.

Посадовець назвав успішні провадження НАБУ, як "Чисте місто", масштабні викриття у сфері оборони.

Ми продовжуємо, в нас є багато напрацювань. Ми діємо незалежно і маємо це зберегти,

– сказав Кривонос.

Він також додав, що НАБУ та САП мають високий рівень компетенції та співпрацюють з іноземними правоохоронними органами для викриття корупції. Інші країни покладаються на НАБУ у питаннях щодо розслідування недоцільного використання фінансової допомоги Україні тощо.

За словами Кривоноса, голосування за законопроєкт народними депутатами, проти яких порушені справи у НАБУ – це ефективність діяльності бюро.

Він уточнив, що законопроєкт 12414 не ліквідовує НАБУ, але він точно вплине на результативність роботи бюро.