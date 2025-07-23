"Будемо однією сім'єю": Кравченко висловився про ліквідацію незалежності САП

Генпрокурор Руслан Кравченко прокоментував законопроєкт, який фактично ліквідовує незалежність НАБУ та САП. За словами генпрокурора, САП тепер стає "однією системою" з Офісом Генерального прокурора України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Руслана Кравченка під час брифінгу, який транслювало Суспільне.

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Що сказав Кравченко про ліквідацію незалежності САП?

Генеральний прокурор зазначив, що про зміни до закону, які можуть вплинути на незалежність антикорупційних органів, дізнався з поста нардепа "Голосу" Ярослава Железняка.

Водночас Кравченко запевнив, що тиску на НАБУ і САП не буде, бо вони йому не підпорядковуються. За словами правоохоронця, кожна інстанція працюватиме окремо, але допомагатиме одне одному.

Спеціальна антикорупційна прокуратура відповідно до Закону України про прокуратуру, як була, так і залишається у статусі департаменту ОГПУ. І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм. І разом будемо одне одному допомагати,

– заявив Руслан Кравченко.

Окрім того, він додав, що він не забиратиме в антикорупційних органів справу ексміністра нац'єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у корупції.

"Як розслідували НАБУ і САП, так і буде. Я подивлюся, як вони закінчать. І як потім прокурори із САП підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення до вироку", – наголосив Генеральний прокурор.

Також Кравченко зазначив, що НАБУ йому підпорядковуватися не буде.

Як генпрокурор прокоментував обшуки в НАБУ?

Генпрокурор Руслан Кравченко прокоментував, що надання йому права підписувати підозри у справах топпосадовців, які розслідує САП, відповідає правовій структурі держави, адже генерального прокурора обирає Верховна Рада.

Президент вирішив подати мою кандидатуру, рада проголосувала і рада обиралась народом. Якщо ви не підтримуєте того чи іншого депутата у раді, у нас народ обирає. Це правова структура правової держави,

– заявив Кравченко.

Він також пояснив, що одночасні обшуки в працівників НАБУ були частиною загального підходу – діяти швидко й ефективно, без затягування в часі, що контрастує зі "старою радянською практикою".

За його словами, після призначення на посаду він виявив у ДБР справи про ДТП, які роками не просувалися, попри наявність експертиз і свідків – тепер їх активізували, а підозри підписані.

На уточнення, чи були в курсі обшуків в Офісі Президента або профільному комітеті, генпрокурор відповів, що ні.

Він також не виключив, що хоче поставити питання НАБУ і САП щодо деяких проваджень, зокрема справи про 5 мільярдів доларів США, які Нацбанк надав ПриватБанку з держбюджету.

Обшуки 21 липня стосувалися справ про незаконне збагачення, зазначив Кравченко. За його словами, у трьох з 15 людей, у яких проводили слідчі дії, йшлося про легалізацію доходів і незаконне збагачення.

Крім того, перевіряли детективів, які не вказали російське громадянство родичів.

Водночас Кравченко підкреслив, що обшуків в Олександра Цивінського, якого уряд вирішив не призначати очільником БЕБ, не проводили.