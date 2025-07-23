Це поганий день для України, – Кулеба прокоментував закон про НАБУ та САП
- Дмитро Кулеба розкритикував рішення про ліквідацію НАБУ та САП, назвавши процес ухвалення закону спектаклем.
- Кулеба закликав президента стати на бік народу.
Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував рішення про ліквідацію НАБУ та САП. Він назвав процес ухвалення закону спектаклем.
Він закликав президента стати на бік народу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дмитра Кулеби у Facebook.
Дивіться також "Рішення приголомшливо дурне": донька Келлога прокоментувала закон щодо НАБУ та САП
Що Кулеба думає про ліквідацію НАБУ та САП?
Це поганий день для України. І це не про НАБУ і не про САП. Це про бажання людей жити в справедливій країні. Коли за 24 години розігрується спектакль, і всі мають це зʼїсти, це не про справедливість,
– зазначив Кулеба.
Він пригадав події Революції Гідності. Хоч для багатьох у владі це лише "щорічний допис у соцмережах", для мільйонів українців це була жертва заради справедливості, і "її не можна обнулити голосуванням і швидкими підписами".
Він закликав президента України стати на бік народу і не підписувати законопроєкт.
Зазначимо, що Зеленський закон таки підписав.
"І це знову ж таки не про НАБУ і не про САП. Це про народ", – підкреслив Кулеба.
Він закликав колишніх колег не поспішати з рішеннями вже класичною фразою: "Don’t push the horses". Від себе він додав: "They kick back" ("Вони відбиваються").