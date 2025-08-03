Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що разом із керівником САП Олександром Клименком намагався переконати президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414. Саме цей документ обмежував незалежність антикорупційних органів.

Кривоніс заперечив, що йому висували умови, аби уникнути ухвалення закону про обмеження незалежності антикорупційних органів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Як Кривоніс вмовляв Зеленського не відписувати закон №12414?

За словами Кривоноса, про ухвалення суперечливого закону в парламенті він дізнався під час робочого візиту до Лондона.

З нами ніхто не розмовляв, ніяких ультиматумів не висував, нічого подібного не було,

– підкреслив Кривонос.

Після повернення до України того ж вечора, він та Клименко зустрілися з президентом. За словами очільника НАБУ, обидва мали окремі, але короткі зустрічі із Зеленським, під час яких намагалися донести своє занепокоєння.

"Ми просили його не підписувати цей закон. Наводили свої аргументи", – розповів голова НАБУ.

Однак, як зауважив Кривонос, на момент цих розмов законопроєкт уже був підписаний і опублікований.