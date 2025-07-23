Суд обрав запобіжні заходи трьом співробітникам НАБУ у справах про ДТП

Печерський райсуд Києва 22 липня обрав запобіжні заходи трьом співробітникам Національного антикорупційного бюро. Їх підозрюють у скоєнні ДТП з потерпілими.

Інформацію підтвердили у пресслужбі суду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Донт пуш зе хорсес, – Кулеба прокоментував закон про НАБУ та САП

Що відомо про суд над трьома співробітниками НАБУ?

У випадку з Артемом Олійником суд частково задовольнив клопотання обвинувачення: його усунули від виконання службових обов'язків до 21 вересня, заборонили залишати Київ та зобов'язали повідомляти про зміну місця проживання. Захист наполягав, що Олійник співпрацював зі слідством і допомагав потерпілій у лікуванні фінансово.

Другому фігуранту обрали особисте зобов'язання строком на 60 діб, також тимчасово відсторонивши від посади.

Третій підозрюваний перебуватиме під нічним домашнім арештом протягом 60 днів. Питання про його відсторонення від служби ще перебуває на розгляді.

21 липня Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило підозри трьом працівникам НАБУ за скоєння аварій, що призвели до каліцтва потерпілих. За даними відомства, дві ДТП стались у столиці, а ще одна – на трасі Київ – Одеса.