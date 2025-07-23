Влада відчує на собі, – Рибачук сказав, чим небезпечний закон про НАБУ для євроінтеграції

Верховна Рада прийняла законопроєкт № 12414, який суттєво обмежує повноваження антикорупційних органів і підпорядковує їх генпрокурору. Таке рішення сколихнуло громадськість.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснив 24 Каналу, що ліквідація САП і НАБУ може негативно вплинути на євроінтеграцію України. Уже зараз лунають обережні заяви з боку ЄС.

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Чим загрожує ліквідація НАБУ і САП

У Європейському Союзі розуміють складність ситуації і не хочуть підігрувати Путіну, тому обережно підбирають слова. Але це не означає, що в ЄС не розуміють, що сталося й проігнорують подію.

Влада відчує на собі вплив цього рішення, тому що без повернення незалежності антикорупційним органам – не можна говорити про те, що Україна поділяє цінності Європейського Союзу,

– наголосив Олег Рибачук.

Ми знаємо, що Україна має репутацію держави з корупцією. Про це постійно говорили в оточенні Трампа, в Європейському Союзі, на цьому акцентує російська пропаганда. Без існування незалежних антикорупційних органів все тільки стане гірше.

Варто згадати випадки, коли до суду передавали справи посадовців високого рівня, представники НАБУ заводили нові, тобто ці відомства набирали силу. На цьому тлі вдавати, що нібито нічого не змінилося – не вийде.

Важлива вимога для євроінтеграції України

"На багатьох неформальних засіданнях за участю представників країн-членів Європейського Союзу, я не раз чув фразу про те, що ЄС виніс уроки після передчасного прийняття до своїх лав, таких країн як Болгарія і Румунія. Адже вони були не готові, у яких збереглися корупційні впливи", – розповів Олег Рибачук.

Для того, щоб реформувати ці держави знадобилося понад 10 років. Тому, коли ми отримали сигнал про те, що Євросоюз готовий почати переговори щодо нашого членства, то варто розуміти, що акцент буде зроблений на дотриманні певних стандартів. Їх перевірятимуть виключно європейські чиновники.

Якщо раніше українська влада публічно доводила, що нібито виконала план, то зараз лише у Брюсселі скажуть, чи це справді так. Ба більше, поки немає серйозних аргументів, щоб претендувати на початок переговорів з ЄС без розв'язання цієї проблеми.

Це не обов'язково буде публічною дискусією, але Брюссель дав чітко зрозуміти, що рішення ухвалять на основі аналізу експертів, а не заяв українського президента чи інших політиків,

– підкреслив Олег Рибачук.

Тому треба починати з фундаментальних речей. Адже в основі аналізу проходження кожної глави для набуття членства, а їх там 36, – лежатиме принцип верховенства права. Рішенням про ліквідацію НАБУ і САП цей принцип було грубо порушено.

Нагадаємо, ввечері 22 липня Володимир Зеленський все-таки підписав скандальний законопроєкт. Згодом він пояснив, що обидва органи продовжать працювати, але не в теперішньому вигляді. За словами президента, їх треба очистити від російських впливів.

Українці обурилися таким рішенням і вийшли на вулиці. Вони просили президента накласти вето на закон та скандували "ганьба" після його підписання. На плакатах мітингувальники написали, що закон повертає країну до авторитаризму та часів Януковича.