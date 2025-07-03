Не лише Гудкова: ліквідували також офіцера командування ВМФ Росії Нарімана Шіхалієва
- У Курській області під час обстрілу загинули генерал Михайло Гудков та капітан 2 рангу Наріман Шіхалієв, які перебували в одному командному пункті у Коренево.
- Сили оборони 2 липня завдали удару по центру управління окупантів у Коренево, в результаті чого було ліквідовано кількох офіцерів, у тому числі "героя Росії" Михайла Гудкова.
Внаслідок обстрілу у Курській області загинув не лише генерал Михайло Гудков, а й капітан 2 рангу Наріман Шіхалієв. Він, ймовірно, загинув у той же час, що й Гудков.
Він був у тому ж командному пункті у Коренево. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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У Курській області ліквідовано офіцера Нарімана Шіхалієва
Разом із заступником командувача Військово-морських сил РФ Михайлом Гудковим у Курській області ліквідовано також офіцера Нарімана Шіхалієва.
Він був капітаном 2 рангу та, ймовірно, перебував у тому є командному пункті у Коренево, по якому завдали удару.
Нагадаємо, у Росії офіційно визнали загибель заступника командувача військово-морського флоту генерал-майора Михайла Гудкова. Разом з ним знищено ще з десяток офіцерів Росії.
2 липня Сили оборони завдали удару по центру управлінняя окупантів у Коренево. Знищений Михайло Гудков був "героєм Росії" та воєнним злочинцем, що наказував страчувати українських полонених, також відомий своїм безжальним ставленням і до власних підлеглих.