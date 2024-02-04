Чи загинув генерал-лейтенант Татаренко під час удару по Бельбеку: Гуменюк відповіла

Після того, як українські захисники вдарили по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму, росЗМІ почали писати про ймовірну ліквідацію генерал-лейтенанта Олександра Татаренка. У ЗСУ це прокоментували.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що вплив від знищення командного пункту на аеродромі "Бельбек" дуже потужний. За її словами, через це росіяни намагаються продовжувати тиск на представників свого війська і на своє населення.

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Росія вдає, що нічого не змінилося

Гуменюк пояснила, у чому можна прослідкувати тиск Росії на своїх військових.

Зокрема, саме вони вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують,

– сказала речниця.

За її словами, у такий спосіб вони намагаються спровокувати помсту, виправдовуючи свої терористичні дії, адже мститися нам немає за що. Наталія Гуменюк наголосила, що ми відбиваємо своє, а з боку Росії спостерігаємо намагання зобразити, що нічого не змінилося.

Куди влучили по аеродрому "Бельбек" в Криму і якою зброєю