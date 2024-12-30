Не лише близьке оточення: хто може ліквідувати Путіна
Наближені люди до Владіміра Путіна марять безтурботним життям, яке було до війни. Вони справді можуть готувати палацовий переворот, але їм буде потрібна допомога.
Оточення диктатора повинне заручитись підтримкою хоча б частини охоронців при спальні голови Кремля. Таку думку 24 Каналу висловила російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що Росія вже починає розвалюватись через нестабільність економіки, а Путін припиняти війну точно не буде.
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Хто може ліквідувати Путіна
За словами російської опозиціонерки, оточення Путіна давно вже мрії про безтурботне життя, яке було до початку війни проти України.
Питання полягає в тому, чи зможуть наближені до російського диктатора люди підкупити частину федеральної служби охорони.
Щоб і ці могли зайти, і самі (охорона – 24 Канал) зайшли. Потім Путін дивовижно б спав і не прокинувся. Впала б на нього подушка, яку б він не зміг забрати з лиця. Саме сценарій палацового повороту найреальніший,
– підкреслила Курносова.
Російська опозиціонерка зауважила, що поки важко сказати, коли це може статись, будь-які передбачення можуть стати хибними.
Цікаво! Президент "Асамблеї народів Кавказу", державний і громадський діяч незалежної Чечні Руслан Кутаєв висловив думку про те, що ФСБ уже створює постпутінську Росію та владу, оскільки розуміє, що Росія програла Україні.
Єдине, що залишається відомим – факт, що Путін хоче вести війну нескінченно, що має розуміти його найближче оточення. Саме тому в їхніх інтересах ліквідувати російського диктатора, адже його люди навіть на 5% зараз не матимуть такого життя, як раніше.
Ліквідація Путіна для Росії – це єдиний спосіб хоча б не погіршити економічну ситуацію. Чим далі, тим буде лише гірше. Економіка Росії падає, воєнна сфера забирає на себе все більше і більше,
– зазначила вона.
Нагадаймо, що Путін, схоже, панічно почав боятись за своє життя, адже нещодавно підписав пів сотні законів, для прикладу, щодо боротьби з "екстремізмом" з України та посилення покарання за заколот у Росії.