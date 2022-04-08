Ліквідовані окупанти, знищена техніка та 3 безпілотники: головні досягнення за добу на Півдні

Збройні Сили України сьогодні завдали втрат окупантам. Всього за добу лише на півдні України ворог втратив майже пів сотні свої військових.

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що 43 окупанти було ліквідовано. А також ворог втратив 12 одиниць техніки.

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Попри артилерійські обстріли військовослужбовці України продовжують захищати відвойовані населені пункти Херсонщини. Сьогодні, 8 квітня, вони здобули трофей у вигляді БТР-80 та знищили 3 ворожі безпілотники "Орлан-10".

Ситуація на Півдні України

З акваторії Чорного моря рашисти завдали 2 ракетних удари по Кіровоградщині та Одещині. Цілями були об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів, на щастя, ніхто не постраждав.

На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує вести оборонні дії на займаному рубежі.

Корабельне вороже угруповання у Чорноморській операційній зоні продовжує розвідувальні дії та активну блокаду українських портів.

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