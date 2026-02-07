Перехоплення відповідної телефонної розмови 6 лютого оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Дивіться також Сотні ліквідованих і спалена техніка: Генштаб назвав разючі втрати окупантів на 6 лютого

Що відомо про цей інцидент?

Українська розвідка перехопила розмову двох росіянок, які обговорювали випадок у одній з російських частин.

Одна з них розповідає, що молодий солдат у стані сильного алкогольного сп'яніння взяв зброю та застрелив днювального, після чого проник до кімнати зберігання зброї й убив ще кількох співслужбовців. Загалом, за її словами, жертвами стали четверо військових.

Після цього п'яного стрільця намагались зупинити інші солдати, які також були нетверезими. Втікаючи від них, він був ліквідований екіпажем танка – співрозмовниця каже, що танк просто переїхав його.

"У підсумку він почав утікати. Пацани якісь на танку виїхали – там усі бухі, якась просто пи***. Його, коротше, просто він біг – і його завалили, цього пацана, який чотирьох уклав", – продовжила невідома.

Втім такі події аж ніяк не здивували росіянку, вона сприйняла це як чергову кумедну ситуацію.

Мені то що! Мені якось пої****, прикольно, смішно! Ну пи*****, звичайно, але що поробиш, країна ця яка,

– сказала мешканка Росії.

У ГУР зауважили, що цей випадок є черговим свідченням глибокого морального розкладу та хаосу в російській армії.

Про що ще стало відомо з перехоплених розмов росіян?

Розвідники ГУР перехопили телефонну розмову, у якій жителька країни-агресора скаржиться на поранення свого родича та втрати окупантів у "м'ясних" штурмах.

З іншого перехоплення стало відомо, що російські солдати скаржились на голодування на позиціях. Піхотинець жалівся, що форма тепер висить на ньому, як на вішалці.

Крім цивільних розмов, гурівцям вдалось прослухати діалог російських командирів на фронті під час бойових дій. У розмовах звучали прямі вказівки щодо розстрілу "трьохсотих" і заборони на самостійну евакуацію.