Складно захистити від БпЛА: чому російські ЗРК стаються дедалі більш вразливими
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили не одну систему ППО. У ніч на 4 жовтня у ворога стало менше ще на один ЗРК С-400 "Тріумф". Його недорахувалися у Бєлгородській області.
Повідомляється, що стратегічний комплекс атакували безпілотники. А "Тріумфи" дуже беззахисні перед БпЛА. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Валерій Федоров.
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Знищення ворожих ЗРК
Головна складність для ворожих ЗРК – виявити БпЛА, у яких ефективна відбиваюча здатність. Головна перевага дронів у тому, що їх помічають вже близько біля об'єкту. Тому перед дрібними цілями, які ще й низько летять С-400 чи С-300 стають беззахисними.
"Їхнє завдання – знищувати ракети чи авіваційні цілі на значних висотах. В історії з БпЛА треба ще й правильно розрахувати його траєкторію. Якщо ні – цьому комплексу діватися нікуди", – пояснив військовий експерт.
Валерій Федоров про знищення російських С-400: дивитись відео
Ймовірно, ЗРК можна захистити, розмістивши навколо нього зенітні установки дивізійного рівня, додав військовий експерт.
Скільки російських ЗРК С-400 знищили в Україні: основне
- У серпні минулого року повідомлялося про перше знищення ЗРК С-400. Про що свідчив некролог окупанта, який був оператором радіолокаційної станції.
- У травні цього року на окупованій частині Херсонщини українські сили знищили командний пункт ЗРК С-400. Удар прийшовся по тимчасовому пункту зберігання озброєння.
- В липні в ОК "Північ" повідомили про знищення ЗРК С-400 поблизу тимчасово окупованого Дебальцевого, що у Донецькій області.
- В серпні на мисі Тарханкут (Крим) відбулася "демілітаризація" ворожого "Тріумфу". А вже у вересні повідомлялося про ще одне знищення такого ж комплексу поблизу Євпаторії.