Ліквідували полковника Росії, який відповідав за понтонні переправи через Сіверський Донець

Спроба росіян перейти Сіверський Донець вже стала відомою на всю Україну. Білогорівка ледь не позмагалася з Чорнобаївкою за кількістю знищених рашистів.

Спроби росіян перейти Сіверський Донець зазнали краху. Ворог втратив понад сотню танків, багато іншої техніки та великої кількості особового складу.

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Ліквідація відповідального за переправу

Стало відомо, що останніми невдалими спробами російських окупантів перейти Сіверський Донець керував полковник Денис Козлов. Він був командиром 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади.

Більше Козлов не зможе віддати жодного наказу – 11 травня його ліквідували. Така ж доля спіткала і його попередника, який очолював цю ж бригаду, Сергія Порохню.

​​Російським окупантам пора усвідомити – перетином українського кордону вони підписали собі вирок, уникнути якого може допомогти лише справжнє чудо.

Переправа росіян через Сіверський Донець: чому вона важлива для окупантів

Російські окупанти намагалися збудувати понтонну перепаду через Сіверський Донець на Луганщині. Свій задум ворог намагався втілити поблизу села Білогорівка. Тут звивиста річка надає усі умови для того, щоб здійснити переправу.

Перекидання сил через річку дозволило б ворогу закріпитися у Білогорівці та намагатися просуватися далі, до траси "Лисичанськ – Бахмут". Якби ворогу вдалося б відрізати цю дорогу, наші хоробрі воїни опинилися б у скрутній ситуації.

Воїнам ЗСУ були відомі плани ворога, тож вони завдали йому потужного удару на переправі. За словами Сергія Гайдая, було знищено сотню одиниць бойової техніки та багато рашистів. Поранені згодом померли на місці – окупанти не прислали по них допомогу та не забрали їх з поля бою.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти активно обстрілюють прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Впродовж доби ворог завдав 7 вогневих атак. Рашисти пускають у хід кулемети, гранатомети, ствольну та реактивну артилерію.

Росіяни продовжують активні наступальні дії у зоні ООС. Вони здійснили 16 атак, але зазнали втрат та не змогли досягнути своїх цілей.

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