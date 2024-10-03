Відплата обов'язково буде для всіх, – ГУР про ліквідацію російського полковника в Підмосков'ї

Напередодні в Коломні Московської області ліквідували полковника російської окупаційної армії. Алєксєй Коломєйцев безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення та здійснення воєнних злочинів проти України.

Відплата обов'язково буде для всіх. Про це заявив представник ГУР Андрій Черняк в інтерв'ю "Ми Україна", передає 24 Канал.

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Ліквідація російського полковника

Представник ГУР зауважив, якщо особи прийшли вбивати українців, то мають розуміти, що та ж сама доля може спіткати їх самих.

Вони мають бути до цього готовими. Відплата обов'язково буде. І вона буде для всіх. Ми про це попереджаємо. Ворог має це розуміти та знати,

– підкреслив Андрій Черняк.

Водночас зазначив, що головним завданням ГУР все ж таки є здобуття інформації. Втім, безумовно, розвідка допомагає Силам оборони знаходити й ліквідовувати ті шляхи логістичного сполучення, які призводять до постачання зброї на фронт.

Так, ми працюємо всюди. Працюємо, щоб мінімум мінус 1 танк, мінус якийсь ящик зі снарядами чи мінами – вони не потрапили до фронту й не нищили наших воїнів. Ми робимо все для того, щоб Україна ставала сильнішою, а ворог ставав слабшим,

– наголосив представник ГУР.

Коротка довідка. Коломєйцев керував 924 державним центром (військова частина 20924) безпілотної авіації міністерства оборони Росії, що займається підготовкою фахівців з бойового застосування безпілотників, зокрема "Шахедів", а також персоналу з обслуги БпЛА.



До речі, наші джерела в ГУР повідомили, що ліквідація російського полковника стала результатом спецоперації місцевого руху спротиву. Дії партизанів координувала українська розвідка.