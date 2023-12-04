Сьомий від початку вторгнення: Росія визнала загибель в Україні генерала Завадського

Росія продовжує втрачати своїх топових військових. Так, у країні-агресорці вже підтвердили, що наші захисники ліквідували генерал-майора Владіміра Завадського, заступника 14 армійського корпусу.

Відповідну заяву зробив губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв. Зауважимо, що до того про ліквідацію генерала сповіщали ЗМІ. Також відповідну інформацію опублікував у своєму фейсбуці офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан.

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Сам Гусєв у своєму телеграмі написав, що поповнив "лави двохсотих" Завадський "на бойовій посаді у зоні проведення спецоперації".

Зауважимо, що кілька російських джерел, які підтримують війну проти України, також сповістили про ліквідацію заступника командувача 14 армійським корпусом.

До прикладу, провоєнне видання "Новоросія" написало, що генерал-майор "відправився до Кобзона" у районі Ізюма на Харківщині. Правда, це дуже дивне повідомлення з урахуванням того, що місто в українському тилу та приблизно за 50 кілометрів від лінії фронту.

Тим часом інші медіа пишуть, що Завадського могли ліквідувати у районі Кринок на Херсонщині. Власне, там окупанти впродовж останніх тижнів намагаються протистояти плацдармам ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Що відомо про Завадського

Так, з 2018 по 2021 роки генерал-майор Завадський командував танковою Кантемирівською дивізією у Московській області.

Зауважимо, що до 24 лютого 2022 року його 14 армійський корпус дислокувався у Мурманській області. Він підпорядковувався командуванню Північного флоту.

Український військовий аналітик Костянтин Машовець зазначив, що 80 "арктична" мотострілецька бригада, яка і входить до цього 14 армійського корпусу, діє на Херсонщині у складі угруповання "Дніпро".

Сьомий "закобзонений" генерал

Від початку повномасштабного вторгнення Завадський став сьомим генералом, ліквідованим в Україні.

У перші чотири місяці загинули Андрєй Суховецький, Владімір Фролов, Канамат Боташев, а також Роман Кутузов. Потім упродовж цілого року не підтверджувалися втрати серед найвищої ланки російських офіцерів.

З червня 2023 року російські генерали знову почали зазнавати втрат. Так, від початку літа і до кінця осені ліквідували ще двох генералів – начальника штабу 35 загальновійськової армії Росії генерал-майора Сергєя Горячева, а також заступника командувача Південного військового округу генерал-лейтенанта Олєга Цокова.