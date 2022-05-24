У Лимані сильні обстріли, є дуже багато загиблих і поранених мирних жителів, – мер

У Лимані, що на півночі Донеччини, тривають дуже потужні обстріли. Російські окупанти штурмують це місто.

На жаль, серед мирних жителів є дуже багато загиблих і поранених. Про це повідомив міський голова Лимана Олександр Журавльов в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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Ситуація у місті складна, проте Збройні Сили України утримують оборону. Такі дані станом 11 годину на 24 травня.

Йдуть сильні обстріли як південної, так і з північної частини міста. Дуже багато поранених місцевих мирних жителів. Також є загиблі,

– розповів мер міста.

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Ба більше, росіяни зруйнували дуже багато будинків, також у місті розтрощили комунікації. Тим часом тут досі залишаються люди. За підрахунками міського голови, у Лимані все ще перебувають 7 – 8 тисяч мешканців.

Також є дуже багато охочих виїхати з міста, однак у зв'язку з обстрілами немає можливості евакуювати людей. Влада запевняє: щойно ситуація покращиться – обов'язково планують вивезти цивільних з міста.

Крім цього, ситуація з постачання електрики, води та газу – критична. Їх немає у місті уже 1,5 – 2 місяці. Річ у тім, що всі основні магістралі перебили росіяни.

Також неможливо доставити людям медикаменти чи елементарні необхідні продукти.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко наголошував, що російські солдати ведуть війну на знищення – руйнують українські населені пункти на всій лінії фронту від Вугледара до Лимана. Ворожі війська б'ють по містах, розташованих у відносному тилу, таких як Бахмут і Соледар.

У Генеральному штабі вранці 24 травня повідомляли, що на Донецькому напрямку противник намагається оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк, щоб вийти на кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку є ймовірність, що окупанти форсують Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Свої чергові спроби вони прикривають за допомогою реактивної та ствольної артилерії. ЗСУ вирішують цю ситуацію.

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