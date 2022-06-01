У Лимані загинув підполковник Дімаєв та ще 40 кадирівців

У Лимані на Донеччині завдяки діям наших воїнів вдалось ліквідувати не рядових окупантів. Там знищили кадирівців, і серед них є командир з високим званням.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, до Лимана Донецької області сьогодні, 1 червня, приїжджав ватажок бойовиків Денис Пушилін. Саме з ним туди для "показухи" прибули й кадирівці, а поїхали – вантажем "200".

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Загарбників накрили артилерією

Як повідомили джерела, по російських окупантах відпрацювала наша артилерія. Операція була спланована. Ба більше: окупантів чекали снаряди, змащені салом.

Завдяки удару вдалось ліквідувати дуже високопоставленого російського військового. Мовиться про 45-річного підполковника Заура Дімаєва. Він був заступником командира 4-го батальйону спецполку імені Ахмата Кадирова. Разом із Дімаєвим знищили ще 40 "тіктокерів-кадирівців", які прийшли на нашу землю вбивати.



Також в розвідці зазначили, що метою цього візиту бойовиків був піар. Нібито кадирівці та Пушилін хотіли зняти відео в розбомбленому Лимані. На ньому мали кричати щось про "ахмат" – улюблену їхню фразу, з якої вже зробили меми. Хотіли показувати ватажку донецьких бойовиків, як "звільнили" місто, і спілкуватися з місцевими ватниками та зрадниками.

Що відомо про Дімаєва

Заур Дімаєв був заступником командира четвертого батальйону спецполку імені Ахмата Кадирова. Він з іншими кадирівцями спецполку воював на Запорізькому напрямку. Смерть переслідувала його останніми днями. Адже ще 31 травня Дімаєв з рештою загарбників їхав на УАЗі "Патріот" і потрапив під артилерійський вогонь у Комишувасі.

Також була інформація, що від вогню українських військових загинуло також двоє співробітників поліції Чечні, ще четверо отримали поранення. Водій їхнього позашляховика також став вантажем "200".

Кадирівці на війні в Україні

Саме цими представниками російських окупаційних військ Україну лякали з самого початку. Нібито вони відзначаються особливою жорстокістю. На ділі ж вони здебільшого доводять, що приїхали сюди не воювати, а знімати відео у тікток, мародерити та наганяти страх. В нас з них сміються і називають тікток-військами. Ба більше, вони так захопились, що почали красти навіть у російських військових.

Про контингент російських вояк, які зараз на Сході нашої країни і хочуть його загарбати, розповідав очільник Луганщини Сергій Гайдай. За його словами, в одних лавах з кадирівцями воюють також інші мародери, вагнерівці та бомжі.

Відзначились вони й під час захоплення Маріуполя, коли місто стирали бомбами з лиця землі. Кадирівці розстрілювали з танка багатоповерхівки в районах Маріуполя, які вже давно окупували.

Ще одна відмінна робота нашої артилерії: дивіться відео