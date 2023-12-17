Еволюція людини обійшла росіян: як ЗСУ знищують окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку

На Лимано-Куп'янському напрямку ворог намагається відновити втрачене положення, а на Бахмутському напрямку продовжує вести активні бойові дії. Минула доба стала плідною зі знищення особового складу росіян та військової техніки.

Начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо детальніше розповів 24 Каналу про ситуацію на двох ділянках фронту. Він також прокоментував відео, як українські військові ліквідували 2 ворожі БМП на місці раніше знищеної техніки.

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Лимано-Куп'янський напрямок

За минулу добу українські військові відбили понад 20 атак росіян – 14 на Куп'янському, 6 на Лиманському. Бойові дії відбувалися поблизу населених пунктів Синьківка, Стельмахівка та Серебрянське лісництво.

Російські війська завдали 9 авіаційних ударів, використовуючи весь наявний арсенал літаків, винищувальної та бомбардувальної авіації, гелікоптерів вогневої підтримки. Також окупанти здійснили 365 артилерійських обстрілів по українських позиціях.

16 грудня була сприятлива погода, тому противник застосував 31 дрон-камікадзе. Росіяни продовжують збільшувати кількість використання БпЛА. Ворожі пілоти навчилися керувати безпілотниками та ресурсу у них вдосталь.

Учора був плідний день на зменшення російських окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку. 315 військовослужбовців окупаційної армії було знищено,

– наголосив Фітьо.

Крім того, українським воїнам вдалося ліквідувати 56 одиниць ворожої техніки, серед яких 7 танків та 8 бойових броньованих машин.

Еволюція людини оминула росіян

На сторінці Сухопутних військ ЗСУ можна переглянути феєричне знищення 2 російських БМП 14 окремою механізованою бригадою імені князя Романа Великого.

На відео видно, що окупанти проїжджають біля раніше знищеної техніки й на тому ж місці їх знову ліквідовують.

Еволюція людини, мабуть, територію Росії оминула. Тому що будь-яка здорова людина, яка має логіку і бачить 4 знищених одиниці своєї техніки мала б якось розуміти, якісь думки налаштовувати. Проте бачимо, що їм це подобається. Нам також подобається, як воно все горить та палає,

– підкреслив Фітьо.

Варто розуміти, що населення Росії приблизно в чотири рази перевищує населення України. Ми воюємо з добре озброєною армією, яка швидко навчається на полі бою й не рахується з людськими втратами, що підтверджують численні відеоролики.

Бахмутський напрямок

За 16 грудня 2023 року українські воїни знищили ще 1250 окупантів. Також ліквідовано 19 ворожих танків, 40 БпЛА, 37 артилерійських систем, 25 броньованих машин. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 346 070 одиниць особового складу.

Фітьо зазначив, на Бахмутському напрямку українські військові відбили 12 російських атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Росіяни завдали 5 авіаційних ударів та використали 45 дронів-камікадзе.

Наше командування вживає усіх необхідних заходів – радіоелектронну боротьбу, щоб знешкоджувати ворожі дрони-камікадзе. На цьому напрямку є певні успіхи,

– зауважив Володимир Фітьо.

Російські загарбники здійснили 564 артилерійських обстрілів. Водночас ЗСУ ліквідували 234 окупантів та знищили 45 одиниць ворожої техніки: одне БМП, одна ББМ, одна бойова машина десанту, один ЗРК "Бук" та шість артилерійських систем різного калібру.

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