Липецьк зазнав масованої атаки: горить енергооб'єкт, триває детонація на аеродромі

В російському Липецьку ніч на 9 серпня видалася не спокійною. Там заявляють про атаку із застосуванням безпілотників.

Зазначається про детонацію на аеродромі, пожежу на енергооб'єкті. Також відомо, що зупинено рух громадського транспорту, без світла залишилися понад 600 жителів. Про це пишуть в російських телеграм-каналах з посиланням на губернатора області, інформує 24 Канал.

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Подробиці атаки безпілотників на Липецьк

У російських телеграм-каналах пишуть, що Липецьк атакували БпЛА. Губернатор Артамонов зазначив про масовану атаку дронів і заявив про роботу "пе-ве-о".

Після цього місцеві жителі писали про звуки вибухів та проблеми з електрикою.

За словами Артамонова, відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. "Внаслідок падіння БПЛА пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Є порушення електропостачання", – так описав ситуацію губернатор області.

Жителі Липецька публікують кадри потужної нічної пожежі під містом.

Пожежа над Липецьком: дивіться відео

Увага! На кадрах присутня нецензурна лексика

"Ах*** треба, тут військовий аеродром бомблять, чи що", – коментує росіянин.

Наголосимо, що губернатор ввів на території Липецького муніципального округу режим НС.

Він повідомив, що це зроблено для "ліквідації наслідків детонації вибухонебезпечних об'єктів". Для забезпечення безпеки жителів проведуть евакуацію населених пунктів: Копцеві хутори, Федорівка, Яківля, Тинківка.

Зазначається, що зупинено рух пасажирського транспорту.

Російські телеграм-канали пишуть про пожежу на військовому аеродромі у Липецькій області після серії вибухів внаслідок атаки безпілотників.

Очевидці атаки на військовий аеродром у Липецькій області також публікують кадри.

"Аеродром весь горить, ти глянь, що там твориться", – коментують очевидці за кадром.

Атака на військовий аеродром в Липецькій області: дивіться відео

Увага! На кадрах присутня нецензурна лексика.

Російські телеграм-канали пишуть, що у мнс Липецької області підтвердили пожежу на військовому летовищі.

Раніше місцеві жителі повідомляли, що після атаки БПЛА горить і детонує склад з боєприпасами, але губернатор цього не підтверджував, але оголосив режим НС та евакуацію 4 населених пунктів навколо аеродрому.