Проблем все більше: як Кремль руйнує економіку через війну

Кремль поступово руйнує економіку Росії, продовжуючи повномасштабну війну проти України. Це вже привело до серйозної інфляції.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що економіка Росії перехилилася в бік військово-промислового комплексу. Всередині цього є персонажі, які багатіють на війні. Їм вигідно, щоб вона продовжувалася. Це стосується не лише багатіїв, але й самих окупантів.

Дивіться також Закінчуються добровольці, а поповнення втрат коштує мільярди: чому Путіну потрібне перемир'я

Інфляція зростає

Як наголосив Ліпсіц, економіка Росії має все більше проблем. Там суттєво розганяється інфляція. До початку пандемії Covid-19 інфляцію в Росії тримали на рівні 4 – 4,5%. Зараз вона, за офіційними даними, становить більш ніж 8%. А ті, хто вивчають зараз становище економіки Росії, говорять про 20 – 30%. І ріст цін буде продовжуватися.

Гроші видають тим, хто воює; робітникам військових заводів. Але інфляція ці гроші швидко знецінює. Це важко зупинити. Але, ті хто працює навколо війни, кажуть, що нехай так буде, тому давайте продовжувати воювати. В Росії виникає досить численна група людей, яка багатіє через війни. Вони вимагатимуть, щоб війна продовжувалася,

– сказав Ліпсіц.

Звісно, пропагандисти будуть розповідати, що економічна ситуація в Росії прекрасна. Але це зовсім не так. Сотні тисяч окупантів зараз перебувають на війні. А близько 600 – 700 тисяч росіян вже покинули Росію. В країні-агресорці зараз дефіцит робітників. Це знищує економіку.