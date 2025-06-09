У Львові до будівельного магазину забрело лисеня

У понеділок, 9 червня, у Львові до магазину завітало лисеня. Волонтери вже подбали про непроханого покупця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис на сторінці "Домівки врятованих тварин".

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Яка доля чекає на малого мандрівника

Зазначається, що лисеня забігло до будівельного магазину, що поблизу галицького перехрестя. Продавець, побачивши тварину, не розгубився і одразу зателефонував у "Домівку врятованих тварин".

Наші спеціалісти відловили малого, зараз він пройде карантин і вакцинацію. І тоді вирішиться його подальша доля,

– пише керівник організації Орест Залипський.

Також волонтер поділився фото з малим бешкетником.

До речі, нещодавно у київській квартирі виявили хижого вовка. Виявилося, що власники купили маленьке вовченя з рахітом через інтернет, і той два роки жив у їхній домівці. "Центр порятунку тварин" транспортував його до притулку. Власники зрозуміли помилку і знайшли для вовка чудове місце – зараз той проходить обстеження і адаптацію до нових умов.