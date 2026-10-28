Лише 12 ракет на місяць: Зеленський розповів про критичну нестачу ракет до Patriot

Україна продовжує шукати ракети-перехоплювачі для захисту від російських атак. Попри закупівлі озброєння за кошти європейських партнерів, постачання боєприпасів до систем Patriot залишається серйозною проблемою.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Скільки ракет до Patriot отримує Україна?

За словами Зеленського, програма PURL передбачає закупівлю різних видів американського озброєння, зокрема боєприпасів для F-16, HIMARS, ракет до Patriot та AIM. Європейські партнери фінансують ці закупівлі, однак із постачанням ракет-перехоплювачів виникають труднощі.

Європа заплатила, все надійшло, і все було добре. Але в деяких випадках, особливо з "Петріотами", це великий виклик. 12 ракет на місяць, у середньому – ось що ми отримуємо у 2026 році,

– сказав президент.

Зеленський зазначив, що щодня займається пошуком додаткових ракет. За його словами, Україні доводиться домовлятися з різними країнами навіть про невеликі партії по 2, 5, 10 або 20 одиниць.

Президент наголосив, що нові пакети допомоги потрібно формувати щотижня, адже ракети необхідні для захисту українців від російських балістичних ударів.

Чому виникають затримки з постачанням ракет?

Зеленський розповів, що частина документів щодо передачі ракет перебуває на погодженні у міністра війни США Піта Гегсета.

За словами президента, американська сторона погодила пакет із 12 ракетами, однак лише протягом цього місяця Україна використала 35 перехоплювачів. Ще 23 ракети довелося шукати через інші канали.

Є пакет від Сполучених Штатів, де 12 ракет, і він його підписав. Чудово. Але я використав цього місяця 35. І питання стосується 23, які я знайшов на інших напрямках,

– пояснив Зеленський.

Президент також пригадав розмову з Дональдом Трампом у Нью-Йорку, під час якої попросив погодити зимовий пакет ракет для української ППО.

За словами Зеленського, він навіть запропонував відмовитися від ударів по російських нафтопереробних заводах в обмін на необхідну кількість перехоплювачів.

Трамп, як розповів український президент, поцікавився, де можна знайти ці ракети. Зеленський назвав країни, які мають відповідні запаси, а американський лідер пообіцяв докласти зусиль, водночас зауваживши, що США також мають обмежену кількість таких боєприпасів.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до Patriot. Водночас, за словами президента, для захисту від російських атак Україні потрібно близько 350 таких ракет щомісяця.