Лише 20 та 22 роки: що відомо про українців, які загинули у ДТП в Польщі
Джерело:Obozrevatel
В Польщі у місті Катовіце сталась моторошна аварія 7 жовтня. Автівку, у якій їхали двоє українців, розтрощило вщент. Як інформують ЗМІ, загиблими виявились Віталій Падух та Ростислав Бойчук.
Ростиславу було лише 20 років, Віталій – на 2 роки старший. Хлопці знались давно і були родом з Тернопільщини, з міста Бучач.
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Хлопці приїхали до Польщі на заробітки
Хлопці вирушили до Польщі на заробітки. Віталія вдома чекала наречена і він хотів назбирати грошей, аби справити весілля.
Лише незадовго до аварії товариші перетнули польський кордон. Свідок трагедії каже, що машина мчала на великій швидкості.
Винна в усьому швидкість, швидкість і ще раз швидкість. Там багато розвилок і "вісімок", а хлопці не вписалися в поворот і злетіли з дороги,
– сказав Руслан – водій, що їх за автівкою хлопців.
У Віталія вдома залишилась наречена Неля, мати та 2 сестри. У Ростислава – сестра та мати. Батьки обох загиблих працюють у Польщі.Зверніть увагу! Наразі поліція проводить розслідування жахливої аварії.
Головне про ДТП з українцями в Польщі:
- Трагедія сталась у місті Катовіце – при з'їзді з автошляху №86.
- У легковику Opel Astra перебували двоє молодих українців.
- Машина злетіла з дороги, перекинулась та врізалась в дерево.
- Молоді чоловіки, які були в авто, загинули на місці.
- Через аварію утворився велетенський затор.