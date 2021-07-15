ОПЗЖ та "Батьківщина": хто ще не голосував за відставку Авакова

Парламент 15 вересня схвалив звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Голосів вистачило, однак 2 фракції, "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя", не підтримали відставку.

Проти відставки Авакова виступили 7 нардепів, 17 – утримались, а 36 – не голосували. Переважно це представники "Батьківщини" або ОПЗЖ.

До речі Рада проголосувала за відставку Авакова

Як це пояснюють фракції

Нардеп від ОПЗЖ Анатолій Бурміч сказав, що партія не брала участь у призначенні Авакова на посаду. Фракція не голосувала також і за відставку. За словами Бурміча, це тому, що такі посади повинні обіймати представники опозиційних сил.

Депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв відзначив, що фракція не голосувала ні за уряд Шмигаля, ні за уряд Гончарука. Він навіть сказав, що Аваков у 2014 році був серед тих, хто врятував країну.

Але ви вирішили його здати – питання до вас. Ви навіть його не заслуховуєте – питання до вас,

– заявив Соболєв.



Голосування по фракціях / Скриншот з відео

Що треба знати про відставку Авакова