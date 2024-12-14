Лише на Черкащині знищено 25 "Шахедів": уламки пошкодили лінію електропостачання
В межах Черкаської області знищено 25 ворожих безпілотників. Не обійшлося без наслідків атаки противника.
Відомо, що уламками було пошкоджено лінію електропостачання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис начальника Черкаської ОВА.
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Атака ворога на Черкащину
Ігор Табурець, глава ОВА, розповів про наслідки атаки противника на регіон.
"З вечора наше небо знову розривали російські БпЛА. І так майже десять годин поспіль", – вказав він.
Посадовець повідомив, що за попередніми даними, в межах Черкаської області знищено 25 "Шахедів". Він розповів, чи є постраждалі внаслідок атаки ворога.
За його словами, обійшлося без потерпілих.
В одному випадку уламками було пошкоджено лінію електропостачання – ремонтники спрацювали оперативно,
– повідомив Табурець.
За його словами, обстеження території триває.
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Нагадаємо, що чергова тривожна ніч була і в Києві. Російські війська знову запускали на мирну столицю України свої ударні дрони. Відомо, що внаслідок збиття ворожих БпЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці.