Лише на Черкащині знищено 25 "Шахедів": уламки пошкодили лінію електропостачання

В межах Черкаської області знищено 25 ворожих безпілотників. Не обійшлося без наслідків атаки противника.

Відомо, що уламками було пошкоджено лінію електропостачання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис начальника Черкаської ОВА.

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Атака ворога на Черкащину

Ігор Табурець, глава ОВА, розповів про наслідки атаки противника на регіон.

"З вечора наше небо знову розривали російські БпЛА. І так майже десять годин поспіль", – вказав він.

Посадовець повідомив, що за попередніми даними, в межах Черкаської області знищено 25 "Шахедів". Він розповів, чи є постраждалі внаслідок атаки ворога.

За його словами, обійшлося без потерпілих.

В одному випадку уламками було пошкоджено лінію електропостачання – ремонтники спрацювали оперативно,

– повідомив Табурець.

За його словами, обстеження території триває.

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Нагадаємо, що чергова тривожна ніч була і в Києві. Російські війська знову запускали на мирну столицю України свої ударні дрони. Відомо, що внаслідок збиття ворожих БпЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці.